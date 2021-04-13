Из-за пала травы в Шацком районе сгорело 15 зданий

Во вторник, 13 апреля, в деревне Марьино Шацкого района из-за пала сухой травы произошел пожар. Организована доследственная проверка.

Во вторник, 13 апреля, в деревне Марьино Шацкого района из-за пала сухой травы произошел пожар. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Огонь уничтожил 15 зданий — 10 дачных домов и 5 хозпостроек. В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что никто из людей не пострадал. В 15:30 пожар локализовали, его площадь составила 800 кв м. На вызов выезжали 10 расчетов и 21 человек.

Организована доследственная проверка, добавили в СК. «Действиям администрации Желанновского сельского поселения будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.