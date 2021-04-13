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«Автоимпорт-КИА» признали Дилером 2020 года
В Москве состоялась Конференция дилеров Киа «KIA. Умножай». В ее рамках прошла церемония награждения победителей и призеров Программы «Дилер года 2020».

В Москве состоялась Конференция дилеров Киа «KIA. Умножай». В ее рамках прошла церемония награждения победителей и призеров Программы «Дилер года 2020». В ней участвовал Президент компании «Киа Мотор Рус и СНГ» Чжин Ха Ким.

Рязанскую область на мероприятии представил Дилерский центр «Автоимпорт-КИА» (Куйбышевское шоссе, 42). Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов обсудил с коллегами из других городов развитие бренда в регионе и поделился опытом работы в автобизнесе.

При определении победителя учредители конкурса комплексно оценили количественные и качественные показатели работы дилера, а также обратили внимание на качество организации бизнес-процессов и уровень удовлетворенности клиентов.

По итогам Программы Дилерский центр «Автоимпорт-КИА» занял 2 место.

«Нам очень приятно, что при огромной конкуренции в стране наш дилерский центр является одним из лучших по всем показателям. Мы обязательно будем стремиться и в дальнейшем держать планку высокого уровня обслуживания наших клиентов», — прокомментировали в компании.