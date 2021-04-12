Уровень воды в Оке в Рязани повысился еще на 12 сантиметров

В регионе подтоплены девять низководных мостов, один участок дороги (Рязань — Заокское — Коростово) и 28 приусадебных участков. Организована работа шести лодочных переправ.

Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся еще на 12 сантиметров и составляет 437 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровень воды повысился в других населенных пунктах Рязанской области:

Старая Рязань: уровень воды в реке Оке повысился на 4 сантиметра;

Касимов: уровень воды в Оке повысился на 65 сантиметров;

Кадом: уровень воды в Мокше повысился на 34 сантиметра;

Быково: уровень воды в Проне понизился на 33 сантиметра;

Деулино: уровень воды в Пре повысился на 14 сантиметров;

Троица: уровень воды в Ранове понизился на 33 сантиметра;

Скопин: уровень воды в Верде понизился на 8 сантиметров.

В регионе подтоплены девять низководных мостов, один участок дороги (Рязань — Заокское — Коростово) и 28 приусадебных участков. Организована работа шести лодочных переправ.