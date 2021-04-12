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Пожарный погиб при тушении огня на мануфактуре в Петербурге
В понедельник, 12 апреля, на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге произошел пожар. Ему присвоили максимальный, пятый уровень сложности.

В понедельник, 12 апреля, на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге произошел пожар. Ему присвоили максимальный, пятый уровень сложности. Огонь охватил площадь в 10 тысяч кв м, передает RT.

При тушении погиб командир отделения пожарной части, еще двое спасателей получили ожоги 40-50% поверхности тела, их госпитализировали.

В здании обрушились кровля и внутренние перекрытия между этажами. В тушении задействовали вертолеты, прокуратура начала проверку.

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