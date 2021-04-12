Открылся новый ресторан «Сковорода» в ТРЦ «Круиз»

В этот день для всех гостей, помимо вкусных угощений, организаторы подготовили немало сюрпризов. Посетителей ждали праздничная программа, конкурсы и розыгрыши, для юных гостей — увлекательная анимация со сладким столом от собственного кондитерского цеха.

В конце марта в ТРЦ «Круиз» на 3 этаже открыл свои двери новый сетевой ресторан « Сковорода », а в минувшие выходные 10 апреля состоялось официальное открытие четвертого по счету ресторана быстрого обслуживания в совершено новом формате — ресторан для всей семьи.

В этот день для всех гостей, помимо вкусных угощений, организаторы подготовили немало сюрпризов. Посетителей ждали праздничная программа, конкурсы и розыгрыши, для юных гостей — увлекательная анимация со сладким столом от собственного кондитерского цеха.

Новый ресторан состоит из двух просторных залов: основной зал, где можно вкусно и полезно позавтракать, плотно и недорого пообедать, а в другом зале с большими панорамными окнами можно полюбоваться видом из окна за чашечкой кофе со вкусным десертом, пока дети развлекаются с аниматором в бесплатной игровой комнате, или празднуют в банкетке детский день рождения. В дальнейшем в ресторане планируют организовывать детские мастер-классы и тематические праздники.

Как отметил присутствующий на празднике генеральный директор группы компаний « Барс » гордумы Александр Лемдянов, новый ресторан расположен в удобном месте на въезде в Рязань по Солотчинскому шоссе и ориентирован как на жителей близлежащих микрорайонов, так и на горожан, выезжающих за город, а также гостей города и жителей Рязанской области.

Кроме того, традиционно рестораны «Сковорода» — это не просто место, где можно быстро, качественно и недорого поесть, отдохнуть семьей или провести бизнес-ланч. Все рестораны «Сковорода» — это еще и десятки рабочих мест для рязанцев. Отметим, что сеть не переставала работать в период пандемии, а перешла на новый формат, и теперь все привычные и вкусные блюда можно заказать на любых электронных сервисах или на собственном сайте ресторана «Сковорода» .

Справка:

Ежедневно рестораны «Сковорода» посещают более 5000 рязанцев и гостей города, только продуктов салат-баров реализуется более 400 кг в день.

Первый ресторан «Сковорода» появился в Рязани 11 лет назад.

За более чем десятилетнюю историю «Сковорода» выросла в сеть и заслуженно полюбилась рязанцам вкусной домашней едой, доступными ценами, уютной атмосферой и возможностью совместить все это с форматом быстрого питания.