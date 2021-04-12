Открылся новый ресторан «Сковорода» в ТРЦ «Круиз»

В конце марта в ТРЦ «Круиз» на 3 этаже открыл свои двери новый сетевой ресторан «
В этот день для всех гостей, помимо вкусных угощений, организаторы подготовили немало сюрпризов. Посетителей ждали праздничная программа, конкурсы и розыгрыши, для юных гостей — увлекательная анимация со сладким столом от собственного кондитерского цеха.
Как отметил присутствующий на празднике генеральный директор группы компаний «
Кроме того, традиционно рестораны «Сковорода» — это не просто место, где можно быстро, качественно и недорого поесть, отдохнуть семьей или провести бизнес-ланч. Все рестораны «Сковорода» — это еще и десятки рабочих мест для рязанцев. Отметим, что сеть не переставала работать в период пандемии, а перешла на новый формат, и теперь все привычные и вкусные блюда можно заказать на любых
Справка:
Ежедневно рестораны «Сковорода» посещают более 5000 рязанцев и гостей города, только продуктов салат-баров реализуется более 400 кг в день.
Первый ресторан «Сковорода» появился в Рязани 11 лет назад.
За более чем десятилетнюю историю «Сковорода» выросла в сеть и заслуженно полюбилась рязанцам вкусной домашней едой, доступными ценами, уютной атмосферой и возможностью совместить все это с форматом быстрого питания.