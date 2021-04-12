Движение по мосту через Трубеж восстановили

Движение перекрывали из-за ДТП. Автобус на большой скорости врезался в Volkswagen, по инерции столкнулись еще 10 автомобилей.

Вечером в понеденьник, 12 апреля, движение по мосту через Трубеж восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Движение через мост, на котором произошло столкновение, восстановлено. Транспортные средства могут двигаться в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Движение перекрывали из-за ДТП. Автобус на большой скорости врезался в Volkswagen, по инерции столкнулись еще 10 автомобилей.

Водителю автобуса стало плохо. Автобус смог остановить пассажир.