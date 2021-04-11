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В полиции рассказали о массовом ДТП, которое устроил пьяный водитель в Рязани
В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что массовое ДТП в субботу, 9 апреля, на улице Гагарина в Рязани устроил пьяный водитель. Ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что массовое ДТП в субботу, 10 апреля, на улице Гагарина в Рязани устроил пьяный водитель.

Примерно в 17:50 нетрезвый водитель, управляя автомобилем Mazda 6, по предварительной информации, наехал на припаркованные автомобили ВАЗ-2106, Honda и Volkswagen. В результате происшествия машины получили механические повреждения. Пострадавших не зарегистрировано.

Степень опьянения водителя составила 1.289 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 8 раз превышает допустимый уровень.

Оперативно прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции немедленно отстранили водителя от управления автомобилем и доставили его на медицинское освидетельствование.

Ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Напомним, ранее фото с места массового ДТП на улице Гагарина появилось в соцсетях. Очевидцы рассказали о том, что пьяный водитель скрывался от ДПС.