В МЧС рассказали о пожаре на улице Магистральной в Рязани

Стали известны подробности пожара на улице Магистральной в Рязани. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Стали известны подробности пожара на улице Магистральной в Рязани.

Возгорание произошло в общежитии на четвертом этаже. Сигнал поступил в 15:15, в 15:35 пожар потушили. На место выезжали четыре расчета.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Напомним, ранее появилось видео с места ЧП.