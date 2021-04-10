В Рязани при столкновении такси и скорой пострадал фельдшер
В Рязани при столкновении такси и скорой пострадал фельдшер. ДТП произошло примерно в 18:20 в субботу, 10 апреля.
В Рязани при столкновении такси и скорой пострадал фельдшер. ДТП произошло примерно в 18:20 в субботу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
На пересечении Ряжского шоссе и Южной окружной дороги автомобиля KIA столкнулся со спецавтомобилем скорой помощи УАЗ. По предварительной информации, автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами.
В результате происшествия травмы в карете скорой получил фельдшер 1975 года рождения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, ранее о происшествии рассказали в соцсетях очевидцы.