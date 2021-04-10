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Студентка из Рязанской области вышла в финал конкурса «Краса студенчества России»
Студентка из Рязанской области вышла в финал конкурса «Краса студенчества России». Надежда Сафонова из Рязанского государственного медицинского университета представит регион на всероссийском конкурсе.

Надежда Сафонова из Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова вышла в финал национального конкурса красоты

среди студенток вузов — «Краса студенчества России». Об этом сообщили в Российском Союзе молодежи.

С 11 по 16 апреля 65 представительниц вузов из 42 регионов встретятся в очном этапе конкурса в Архангельске.

В конкурсную программу заочного этапа вошла оценка портфолио и тест по истории, с которым на 100% справились более половины конкурсанток. В очном финале участниц ждут новые испытания: самопрезентация, где участницам необходимо оригинально рассказать о себе, своей деятельности и достижениях, орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.

Всего отберут 12 девушек, которые на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы имени Ломоносова поборются за звание «Краса студенчества 2021».