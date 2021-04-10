Погибший возле дома у рязанского ТРЦ «Круиз» оказался жителем Сасова
Погибший возле многоэтажки недалеко от рязанского ТРЦ «Круиз» оказался жителем Сасова. По данным регионального СУ СКР, это мужчина 1978 года рождения.
Погибший возле многоэтажки недалеко от рязанского ТРЦ «Круиз» оказался жителем Сасова. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, это мужчина 1978 года рождения.
Следователи проводят доследственную проверку.
Выясняются обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о разбившемся мужчине возле ТРЦ «Круиз».