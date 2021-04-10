Погибший возле дома у рязанского ТРЦ «Круиз» оказался жителем Сасова

Погибший возле многоэтажки недалеко от рязанского ТРЦ «Круиз» оказался жителем Сасова. По данным регионального СУ СКР, это мужчина 1978 года рождения.