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Верховный суд отказался отменять масочный режим
Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек об отмене перечня мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Верховный суд отказался отменять масочный режим. Об этом пишет ТАСС.

Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек об отмене перечня мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Истцы просили признать недействительным пункт 4.4 санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в мае 2020 года.

Он содержит инфомацию о мероприятиях, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции. В частности информацию о соблюдении всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток) и соблюдение социальной дистанции от полутора до двух метров.

Ответчиком по иску выступал Роспотребнадзор. По словам представителя Генпрокуратуры, доводы искового заявления основаны на неверном толковании законодательства, в связи с чем удовлетворению оно не подлежит.