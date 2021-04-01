С начала года рязанские газовики заключили более 130 договоров реструктуризации задолженности

Договор позволяет выплачивать сумму долга по частям — от трех до шести месяцев. Для заключения такого договора необходимо просто обратиться в отделение «Газпром межрегионгаз Рязань» по месту жительства.

137 договоров реструктуризации задолженности заключили сотрудники «Газпром межрегионгаз Рязань» с абонентами — физическими лицами с начала 2021 года. Общая сумма составила более 4 миллионов рублей.

В компании рассказали, что договор реструктуризации задолженности, иными словами рассрочки, позволяет выплачивать сумму долга по частям — от трех до шести месяцев. Для его заключения необходимо просто обратиться в отделение «Газпром межрегионгаз Рязань» по месту жительства.

«Укрепление платежной дисциплины при оплате за газ и борьба с неплатежами являются важным направлением нашей работы. И такая радикальная мера, как прекращение подачи газа, вынужденная, но и ее можно избежать. Потребитель может написать заявление о рассрочке погашения долга», — отметил начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Юрий Один.