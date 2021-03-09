Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на Северной окружной

ДТП произошло примерно в 22:10 30 декабря 2020 года. 29-летний пьяный рязанец на Ford Focus не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине Kia Cerato, которым управлял 25-летний водитель. Последний стоял у машины. Пострадавшего доставили в ОКБ, где он скончался в тот же день.

Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего 30 декабря 2020 года в Рязани на Северной окружной. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 22:10 30 декабря 2020 года. 29-летний пьяный рязанец на Ford Focus не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине Kia Cerato, которым управлял 25-летний водитель. Последний стоял у машины. Пострадавшего доставили в ОКБ, где он скончался в тот же день. Водителя Ford позже арестовали.

Ранее появилось видео с места ДТП. Очевидцев попросили обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу:. Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 13.