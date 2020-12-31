Пьяный рязанец насмерть сбил мужчину на Северной окружной
По предварительной версии, пьяный 29-летний житель Рязани не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину, а также сбил 25-летнего водителя. Пострадавший скончался в больнице.
Пьяный рязанец насмерть сбил мужчину на Северной окружной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в среду, 30 декабря, около 22 часов. По предварительной версии, пьяный 29-летний житель Рязани не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину, а также сбил 25-летнего водителя.
Пострадавший скончался в больнице. Проводится проверка.