\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
-2°
Сбт, 02
-1°
ЦБ USD 73.88 0.22 31/12
ЦБ EUR 90.68 0.47 31/12
Нал. USD 74.2 / 76.3 18:23
Нал. EUR 91.3 / 92.3 18:23
Новости
Коронавирус
Публикации
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
Вчера 15:58
2 150
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
3 690
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
4 750
Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году
Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и п...
29 декабря 2020 12:08
5 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пьяный рязанец насмерть сбил мужчину на Северной окружной
По предварительной версии, пьяный 29-летний житель Рязани не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину, а также сбил 25-летнего водителя. Пострадавший скончался в больнице.

Пьяный рязанец насмерть сбил мужчину на Северной окружной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в среду, 30 декабря, около 22 часов. По предварительной версии, пьяный 29-летний житель Рязани не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину, а также сбил 25-летнего водителя.

Пострадавший скончался в больнице. Проводится проверка.