Пьяный рязанец насмерть сбил мужчину на Северной окружной

По предварительной версии, пьяный 29-летний житель Рязани не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину, а также сбил 25-летнего водителя. Пострадавший скончался в больнице.