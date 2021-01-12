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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на Северной окружной
Пьяный 29-летний рязанец на Ford Focus не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине Kia Cerato, а также сбил 25-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в ОКБ, где он скончался в тот же день.

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 30 декабря на Северной окружной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пьяный 29-летний рязанец на Ford Focus не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине Kia Cerato, а также сбил 25-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в ОКБ, где он скончался в тот же день.

Водителя Ford арестовали на два месяца.

Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.