На сайте РГМЭК появился виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания продолжает свое цифровое развитие. Интерактивный специалист Анна в доступной форме ответит на частые и важные вопросы потребителей.

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания продолжает свое цифровое развитие. На сайте компании появился виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта.

Интерактивный специалист Анна в доступной форме ответит на частые и важные вопросы потребителей.

Виртуальный сотрудник подскажет, как передать показания счетчика, оплатить электроснабжение, узнать о задолженности, а также проконсультирует по графику работы офисов, доступным онлайн-сервисам и другим актуальным запросам.

Анну можно найти как в десктопной, так и в мобильной версиях сайта РГМЭК. Чтобы обратиться к виртуальному помощнику с компьютера, нужно нажать на изображение девушки в правом нижнем углу сайта. Для запуска помощника на смартфоне нужно нажать на кнопку «начать беседу».

Интерактивный специалист работает в тестовом режиме и является обучаемым. Если Анна затруднилась ответить на заданный вопрос, она предложит ответ на него в следующее обращение.