КРЭТ выразил соболезнования из-за смерти экс-директора Рязанского приборного завода

В 1989 году он был награжден медалью СССР «За боевые заслуги», обладал иностранными наградами, высшими государственными и ведомственными наградами Российской Федерации и президента Российской Федерации.

КРЭТ выразил соболезнования из-за смерти экс-директора Рязанского приборного завода Павла Будагова.

«АО „КРЭТ“ выражает искренние соболезнования родным и близком погибшего. Павел Леванович внес значимый вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Его знания, опыт и преданность делу были неизменно востребованы на сложных и ответственных постах», — отметили в организации.

«Заслуги Павла Левановича и его вклад в обеспечение безопасности страны были неоднократно отмечены на государственном уровне. В 1989 году он был награжден медалью СССР „За боевые заслуги“, обладал иностранными наградами, высшими государственными и ведомственными наградами Российской Федерации и президента Российской Федерации», — добавили в сообщении.

Напомним, Павла Будагова похоронили во вторник, 9 марта.