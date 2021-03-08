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ГК «Автоимпорт» поздравила девушек-автолюбительниц с международным женским днем
Восьмого марта сотрудники группы компаний «Автоимпорт» совместно с ГИБДД провели традиционную акцию «Цветочный патруль».

В понедельник, восьмого марта, сотрудники группы компаний «Автоимпорт» совместно с ГИБДД провели традиционную акцию «Цветочный патруль».

В восьми точках города сотрудники ДПС останавливали автомобили, за рулем которых находились девушки. У них не спрашивали необходимые документы, а просто поздравляли с праздником и дарили цветы.

Второй год подряд «Автоимпорт» охватывает своими поздравлениями девушек во всех частях города, всего же данная акция проходит уже на протяжении 8 лет. В этом году водителей — представительниц прекрасного пола поздравляли в Дашково-Песочне, на площадях Соборной, Свободы, Ленина и Победы, на улице Дзержинского и Крупской, и даже на Солотчинском посту.

Традиционно основной площадкой акции является Соборная площадь. Здесь цветы жительницам города вручал лично заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Рязанской области, полковник полиции Владимир Вахтин.

Он пожелал девушкам весеннего настроения, позитивных эмоций и, конечно же, безаварийной езды.

«За полтора года вождения меня впервые остановили полицейские, так еще и по такому отличному поводу! Очень неожиданно и приятно!» — восхищались участницы акции.

Справка:

Группа компаний «Автоимпорт» является ведущим предприятием автомобильного бизнеса вот уже на протяжении 24 лет. В состав группы компаний входят 18 брендов и 26 автосалонов. Помимо Рязани автосалоны находятся в Туле, Липецке и Тамбове.