В Рязани пропал 16-летний подросток

В Рязани пропал 16-летний подросток. Об исчезновении рассказала сестра мальчика в своем Instagram.

В Рязани пропал 16-летний подросток. Он ушел из дома в пятницу, 5 марта, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об исчезновении рассказала сестра мальчика в своем Instagram .

Никиту последний раз видели около детской поликлиники № 2 на улице Циолковского. На нем была удлиненная куртка цвета хаки, джинсы и берцы. С собой у мальчика рюкзак со вставками «кислотного» цвета.

Информацию о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщать по телефону +7 (953) 741-71-65 .

Сестра добавила, что заявление на розыск в полицию уже подали. Также семья обратилась за помощью в поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Обновление: пропавшего мальчика нашли.