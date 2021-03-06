В Рязани пропал 16-летний подросток
В Рязани пропал 16-летний подросток. Об исчезновении рассказала сестра мальчика в своем Instagram.
В Рязани пропал 16-летний подросток. Он ушел из дома в пятницу, 5 марта, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об исчезновении рассказала сестра мальчика в своем
Никиту последний раз видели около детской поликлиники № 2 на улице Циолковского. На нем была удлиненная куртка цвета хаки, джинсы и берцы. С собой у мальчика рюкзак со вставками «кислотного» цвета.
Информацию о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщать по телефону
Сестра добавила, что заявление на розыск в полицию уже подали. Также семья обратилась за помощью в поисковой отряд «ЛизаАлерт».
Обновление: пропавшего мальчика нашли.