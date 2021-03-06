В ночь на 7 марта в Рязанской области похолодает до -13 градусов
В Рязанской области ночью 7 марта температура воздуха составит −13…−8 градусов, днем −3…+2 градуса. Ночью местами небольшой снег. Днем ожидается снег, метель.
В Рязанской области ночью 7 марта температура воздуха составит −13…−8 градусов, днем −3…+2 градуса. Прогноз
Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем ожидается снег, метель.
На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.