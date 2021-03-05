В Рязани сбили женщину с ребенком

ДТП произошло примерно в 13:55 напротив дома №5 по проезду Завражнова. 34-летний житель Тульской области на Lada Vesta, двигаясь назад, сбил маму с пятилетним ребенком.

В четверг, 4 марта, в Рязани сбили женщину с пятилетним ребенком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 13:55 напротив дома №5 по проезду Завражнова. 34-летний житель Тульской области на Lada Vesta, двигаясь назад, сбил маму с пятилетним ребенком, которые переходили проезжую часть, по предварительной информации, вне пешеходного перехода.

Пострадавших доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.