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В Рязани осудили грабителя, пытавшегося украсть принадлежности для кота
Мужчина отобрал у женщины сумку на вокзале. В ней оказались кошачьи прнадлежности.

В Рязани осудили мужчину, отобравшего у пассажирки станции Узуново сумку с вещами ее домашнего питомца. Об этом сообщили в отделении Рязанского ЛО МВД России на транспорте.

63-летний житель Московской области был в зале ожидания вокзала станции Узуново. Он увидел женщину со спортивной сумкой, подошел к ней и потребовал отдать сумку. Женщина отказала, после чего мужчина силой отобрал ее. Внутри оказались кошачий лоток, набор мисок для кота, ножницы для стрижки когтей, шампунь для кошек и собак, а также игрушки для собак.

После этого злоумышленник проследовал по перрону. Потерпевшая побежала за ним, догнала, выхватила сумку и позвонила в полицию. Грабителя задержали на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ («Покушение на грабеж»), которое было расследовано и передано в Серебряно-Прудский районный суд Московской области. Грабителю назначили штраф в размере 40 000 рублей.