В преддверии 8 Марта аптеки «Ригла» объявили скидку 20 процентов на лечебную косметику

В преддверии 8 Марта аптеки «Ригла» объявили скидку 20 процентов на весь ассортимент лечебной косметики. Специальное предложение распространяется на такие мировые бренды, как VICHY, LA ROCHE-POSAY, BIODERMA, URIAGE, FILOGRA, PHARMACERIS.

В преддверии 8 Марта аптеки «Ригла» объявили скидку 20 процентов на весь ассортимент лечебной косметики. Специальное предложение распространяется на такие мировые бренды, как VICHY, LA ROCHE-POSAY, BIODERMA, URIAGE, FILOGRA, PHARMACERIS.

«Все мы ждем волшебного, может быть, самого главного дня в году — 8 Марта. Кто-то торопится привести себя в порядок, все-таки после зимы кожа и волосы как никогда требует дополнительного, а порой и специального ухода. Кто-то ищет, чем порадовать любимую супругу, сестру или маму. А кто-то просто интересуется новинками лечебной косметики и знает, что в преддверии праздников можно воспользоваться специальными предложениями и совершить покупку со значительной скидкой», — отметили представители сети аптек.

Консультанты «Ригла» помогут разобраться в широком ассортименте, представленном на полках, и подобрать косметику с учетом особенностей кожи.

Адреса аптек «Ригла»:

— улица Циолковского, дом №1/7;

— улица Краснорядская, дом №25/82, ТЦ Алфавит;

— площадь Свободы, дом №2;

— улица Интернациональная, дом №11;

— Московское шоссе, дом №5-а, ТД Барс;

— улица Народный бульвар, дом №4, ТД Лайм;

— Первомайский проспект, дом №32-а, ТД Соната;

— улица Октябрьская, дом №55, супермаркет Барс;

— улица Есенина, дом №13, супермаркет Барс;

— Солотчинское шоссе, дом №11, ТРЦ Круиз;

— Московское шоссе, дом №65-а, ТЦ М5молл;

— улица Советской Армии, дом №9-а, гипермаркет Европа;

— Рязанский район, Дядьково, дом №1, гипермаркет Глобус;

— Первомайский проспект, дом №35;

— Первомайский проспект, дом №70, корпус 1, ТЦ Виктория Плаза;

— Московское шоссе, дом №21, ТЦ Премьер;

— улица Новоселов, дом №21-а, ТЦ Черезово;

— улица Ленина, дом №21, ТЦ Атрон;

— улица Соборная, дом №15-а, ТЦ Малина.

Акция действует с 4 по 8 марта 2021 года в аптеках «Ригла». Скидка не распространяется на интернет-заказы.