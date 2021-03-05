В Москве отменили режим самоизоляции для пожилых людей

Отмечается, что самоизоляцию отменяют для тех, кому 65+, и людей, с хроническими заболеваниями. Также разблокируют социальные карты.

В Москве режим самоизоляции отменили для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Отмечается, что самоизоляцию отменяют для тех, кому 65+, и людей, с хроническими заболеваниями. Также им разблокируют социальные карты. Решение вступит в силу в понедельник, 8 марта.

Собянин призвал пожилых москвичей и людей с болезнями воздержаться от поездок и вакцинироваться.