Скопинский маньяк рассказал о своей третьей жертве

По его словам, девушка попала к нему добровольно. Мохов рассказал, что она осталась у него на несколько дней, так как получила травму Он не отрицает, что также запирал ее в бункере.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, рассказал о своей третьей жертве. Он дал интервью Telegram-каналу «112».

По его словам, девушка попала к нему добровольно. Мохов рассказал, что она осталась у него на несколько дней, так как получила травму. Собеседник не отрицает, что также запирал ее в бункере.

Мохов также рассказал, что девочки, которые попали в заточение почти на четыре года, неоднократно пытались сбежать из бункера.

«Девочки постоянно просили, чтоб я их выпустил. Ну, я им обещал, сегодня-завтра. Конкретно не называл дату», — сказал он.

Они подложили записки в пеленку второго ребенка, которого от Мохова родила одна из жертв — Елена Самохина. Мохов нашел записки. Также он сообщил, что Екатерина Мартынова пыталась сбежать, когда он приводил ее в дом. Корреспондент спросил Мохова, пытались ли девочки наброситься на мужчину.

«Когда я Катю первый раз привел к себе в комнату, она очень хотела сбежать. На столе лежал нож острый. Если бы девочки были на меня озлоблены, она бы взяла нож, убила меня и ушла спокойно», — ответил Мохов.

О третьей жертве маньяка — Елене Малаховой — стало известно только спустя 20 лет. Она рассказала свою историю.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.