Напавший на полицейского участник незаконной акции получил реальный срок

Мужчину задержали при попытке скрыться. Он признал вину в содеянном и раскаялся.

Житель Владимирской области получил срок за применение газового баллончика против сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что около 14:30 23 января на несанкционированном мероприятии на Театральной площади Владимира 38-летний мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции, который был при исполнении.

Мужчину задержали при попытке скрыться.

Он признал вину в содеянном и раскаялся.

Его осудили по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Мужчине назначили три года в колонии общего режима.