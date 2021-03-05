Напавший на полицейского участник незаконной акции получил реальный срок
Мужчину задержали при попытке скрыться. Он признал вину в содеянном и раскаялся.
Житель Владимирской области получил срок за применение газового баллончика против сотрудника полиции. Об этом сообщила
Следствие установило, что около 14:30 23 января на несанкционированном мероприятии на Театральной площади Владимира 38-летний мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции, который был при исполнении.
Мужчину задержали при попытке скрыться.
Он признал вину в содеянном и раскаялся.
Его осудили по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
Мужчине назначили три года в колонии общего режима.