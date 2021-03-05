На Кубани ребенка живьем засыпали перегноем
На Кубани ребенка живьем засыпали перегноем. Водитель КамАЗа не убедился в безопасности выгрузки и засыпал ребенка. Девочка скончалась от удушья.
На Кубани ребенка живьем засыпали перегноем. Об этом
Житель станицы Старомышастовской заказал для участка грузовик перегноя. Водитель КамАЗа привез перегной и разгрузил его во двор частного дома. Рядом с грузовиком гуляла 5-летняя дочь хозяина участка. Водитель не убедился в безопасности выгрузки и засыпал ребенка. Девочка скончалась от удушья.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».