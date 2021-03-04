Власти высказались о будущем здания института культуры в Рязани

Власти высказались о будущем здания института культуры, который прекратил свое существование в Рязани. Соответствующий комментарий минимущества опубликовали в соцсетях.

Власти высказались о будущем здания института культуры, который прекратил свое существование в Рязани. Соответствующий комментарий минимущества опубликовали в соцсетях.

«Здание бывшего Рязанского филиала института культуры является федеральной собственностью, полномочия по распоряжению которым принадлежат федеральным органам власти: Росимуществу и Министерству культуры Российской Федерации. По имеющейся в правительстве Рязанской области информации решение о его использовании до настоящего времени не принято», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти неоднократно направляли свои предложения по вопросу дальнейшего использования здания.

Напомним, рязанский институт культуры прекратил свое существование 12 декабря 2019 года.