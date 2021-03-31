Ямы, мусор и обшарпанные подъезды — что увидела съемочная группа Караулова в Рязани

В среду, 31 марта, съемочная группа российского журналиста Андрея Караулова продолжила работать в Рязани. Корреспонденты выслушивают жалобы рязанцев на плохие дороги, разваливающийся общественный транспорт и неудовлетворительную работу управляющих компаний.

В среду, 31 марта, съемочная группа российского журналиста Андрея Караулова продолжила работать в Рязани. Напомним, корреспонденты выслушивали жалобы рязанцев на плохие дороги, разваливающийся общественный транспорт и неудовлетворительную работу управляющих компаний.

В утренний час-пик московские журналисты прошлись по улицам Московского шоссе, Дашково-Песочни.

Жители Дашково-Песочни пожаловались столичным гостям, что по 30-40 минут вынуждены дожидаться общественный транспорт. Они отметили, что часто «пазики» проезжают мимо под завязку забитые пассажирами. Подтверждением их словам стала пролетевшая мимо заполненная маршрутка.

Горожане рассказали съемочной группе Караулова, что в Рязани «один сплошной транспортный коллапс» и негативно высказались в сторону городских властей, которые не стремятся наводить порядок.

Рязанцы говорили, что считают работу управляющих компаний неудовлетворительной. Они отметили, что в большинстве подъездов влажная уборка проводится редко, а дворовые территории находятся в запустении. Наглядным примером стали подъезды в Горроще, которые буквально утопали в грязи и мусоре, а облупленные стены с осыпающейся штукатуркой говорили о том, что даже на косметический ремонт домов многие управляющие компании не тратятся.

Побывали столичные гости и возле объездной дороги у цирка. По этому пути автомобили и общественный транспорт вынуждены следовать из-за перекрытого моста на Право-Лыбедской. На данном участке дорога напоминает полосу препятствий — глубокие ямы и выбоины, разбросанная повсюду щебенка и строительный камень.

Стоит отметить, что спустя десять минут после того, как съемочная группа приехала снимать объездную дорогу у цирка, на месте появились рабочие и во время дождя принялись заделывать ямы.

Андрей Караулов готовит видеорепортаж об актуальных проблемах города.