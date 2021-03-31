Видео: в Рязани замкнули провода на Московском шоссе

В Рязани замкнули провода на Московском шоссе. Соответствующий ролик опубликовали в среду, 31 марта, в соцсетях. «Короткое замыкание проводов на Московском шоссе. Аккуратнее ездите… искры [летят]", — заявил автор видео.