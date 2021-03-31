В Ярославле неизвестный набросился на студента с ножом

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, у входа в юридический корпус Ярославского государственного университета. Между 32-летним мужчиной и 22-летним студентом произошел конфликт, в результате которого студент получил ножевое ранение в брюшную полость. Его доставили в больницу.

В Ярославле неизвестный набросился на студента с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ярославского УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, у входа в юридический корпус Ярославского государственного университета. Между 32-летним мужчиной и 22-летним студентом произошел конфликт, в результате которого студент получил ножевое ранение в брюшную полость. Его доставили в больницу.

Очевидцы задержали мужчину и передали сотрудникам полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».