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В Ярославле неизвестный набросился на студента с ножом
Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, у входа в юридический корпус Ярославского государственного университета. Между 32-летним мужчиной и 22-летним студентом произошел конфликт, в результате которого студент получил ножевое ранение в брюшную полость. Его доставили в больницу.

В Ярославле неизвестный набросился на студента с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ярославского УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, у входа в юридический корпус Ярославского государственного университета. Между 32-летним мужчиной и 22-летним студентом произошел конфликт, в результате которого студент получил ножевое ранение в брюшную полость. Его доставили в больницу.

Очевидцы задержали мужчину и передали сотрудникам полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».