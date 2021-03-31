В Совфеде одобрили налоговый вычет за занятия спортом

Вычет будет предоставляться в сумме уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями.

В Совфеде одобрили налоговый вычет за занятия спортом. Об этом пишет РИА Новости.

Вычет будет предоставляться в сумме уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями.

В совокупности с другими соцвычетами сумма не должна превышать 120 тысяч рублей в год. Услуги должны оказываться организациями, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

С учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13 процентов, максимальный размер вычета может составить 15,6 тысячи рублей в год.