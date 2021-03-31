В Скопине восстановили водоснабжение
В среду, 31 марта, в Скопине восстановили водоснабжение. Из-за аварии город на два дня остался без воды. Директор «Скопинских водных систем» Владимир Овсянников пояснил, что в системе произошло сразу три локальных прорыва. Большой износ трубопроводной сети и погодные условия также усугубляли ситуацию.
В Скопине восстановили водоснабжение. Об этом
В среду, 31 марта, в Скопине восстановили водоснабжение. Из-за аварии город на два дня остался без воды.
Директор «Скопинских водных систем» Владимир Овсянников пояснил, что в системе произошло сразу три локальных прорыва. Большой износ трубопроводной сети и погодные условия также усугубляли ситуацию.
Овсянников поблагодарил аварийно-восстановительную бригаду, которая работала двое суток без перерывов. А также водителя, который развозил питьевую воду по детским садам и школам.
Напомним, ранее скопинцы пожаловались на качество привезенной питьевой воды.