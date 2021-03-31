В квартире от государства у рязанской сироты обвалились полы

Квартира находится в поселке Побединка Скопинского района в частном доме. Хозяин квартиры сообщил, что пять лет она была в соцнайме. Сейчас мужчина перевел квартиру в собственность. Авто видео показал, что стало с жилищем спустя пять лет после получения.