\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
Чтв, 01
Птн, 02
ЦБ USD 75.64 -0.06 01/04
ЦБ EUR 88.75 -0.13 01/04
Нал. USD 74.40 / 76.40 14:12
Нал. EUR 87.80 / 89.00 17:50
Новости
Коронавирус
Публикации
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
29 марта 09:19
2 773
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
28 марта 09:03
2 893
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
6 153
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
12 716
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ученые выяснили причину выпадения волос при стрессе
Американские биологи провели исследование на мышах и опубликовали результаты в журнале Nature. Они выяснили, что рост волос у грызунов подавляет гормон кортикостерон. Он выделяется во время хронического стресса и препятствует восстановлению стволовых клеток волосяных фолликул. У людей аналогом этого гормона, который генерируется в надпочечниках, служит кортизол.

Ученые выяснили причину выпадения волос при стрессе. Об этом пишет РИА Новости.

Американские биологи провели исследование на мышах и опубликовали результаты в журнале Nature. Они выяснили, что рост волос у грызунов подавляет гормон кортикостерон. Он выделяется во время хронического стресса и препятствует восстановлению стволовых клеток волосяных фолликул. У людей аналогом этого гормона, который генерируется в надпочечниках, служит кортизол.

При хроническом стрессе повышенный уровень кортикостерона удерживает волосяные фолликулы в спящем состоянии, волосы начинают выпадать.

Открытие ученых позволит разработать новые методы лечения выпадения волос при хроническом стрессе.