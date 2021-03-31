Ученые выяснили причину выпадения волос при стрессе
Американские биологи провели исследование на мышах и опубликовали результаты в журнале Nature. Они выяснили, что рост волос у грызунов подавляет гормон кортикостерон. Он выделяется во время хронического стресса и препятствует восстановлению стволовых клеток волосяных фолликул. У людей аналогом этого гормона, который генерируется в надпочечниках, служит кортизол.
Ученые выяснили причину выпадения волос при стрессе. Об этом
Американские биологи провели исследование на мышах и опубликовали результаты в журнале Nature. Они выяснили, что рост волос у грызунов подавляет гормон кортикостерон. Он выделяется во время хронического стресса и препятствует восстановлению стволовых клеток волосяных фолликул. У людей аналогом этого гормона, который генерируется в надпочечниках, служит кортизол.
При хроническом стрессе повышенный уровень кортикостерона удерживает волосяные фолликулы в спящем состоянии, волосы начинают выпадать.
Открытие ученых позволит разработать новые методы лечения выпадения волос при хроническом стрессе.