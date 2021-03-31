Ученые выяснили причину выпадения волос при стрессе

Американские биологи провели исследование на мышах и опубликовали результаты в журнале Nature. Они выяснили, что рост волос у грызунов подавляет гормон кортикостерон. Он выделяется во время хронического стресса и препятствует восстановлению стволовых клеток волосяных фолликул. У людей аналогом этого гормона, который генерируется в надпочечниках, служит кортизол.