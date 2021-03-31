Рязанские предприятия добывали питьевую воду с нарушениями
Сасовская межрайонная прокуратура провела проверку и выявила нарушения при добыче подземных вод компанией ООО «Водоресурс», СПК «Колос» и ОАО «Молоко».
Рязанские предприятия добывали питьевую воду с нарушениями. Об этом
Сасовская межрайонная прокуратура провела проверку и выявила нарушения при добыче подземных вод компанией ООО «Водоресурс».
Проверкой отмечено, что последние измерения уровня подземных вод в скважинах, согласно журналу, проводились в июле и сентябре 2020 года. Также работники прокуратуры установили, что вход на территорию скважины не охраняется.
Аналогичные нарушения были выявлены в СПК «Колос» и ОАО «Молоко».
Для устранения нарушений в адрес руководителей предприятий направлены представления.