После двухдневного отключения жителям Скопина привезли воду «из лужи»

Из-за аварии в Скопине отключили воду. Местные жители ждали два дня, но подачу так и не возобновили.

Из-за аварии в Скопине отключили воду. Местные жители ждали два дня, но подачу так и не возобновили.

Вечером 30 марта в Автозаводском микрорайоне организовали подвоз воды. Сначала скопинцев возмутило то, что их не предупредили о времени и месте подвоза, а потом и тем, какую воду им предложили.

«Да из лужи набрать лучше, чище вода! Это смех!» — написали они, опубликовав фото в соцсети.

Некоторые и в самом деле предпочли набрать воду из лужи. «Ну, я не знаю, куда мне деться… Вот вышла…» — призналась одна из местных жительниц.

Утром 31 марта такую же ржавую воду привезли и в Скопинский ММЦ, обслуживающий пациентов города и ближайших районов.