На «правительственном часе» в облдуме обсудили состояние рязанских дорог

В среду, 31 марта в Рязанской облдуме, состоялся «правительственный час» на тему «О ходе реализации в Рязанской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С докладом выступил региональный министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник.

В среду, 31 марта в Рязанской облдуме, состоялся «правительственный час» на тему «О ходе реализации в Рязанской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С докладом выступил региональный министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник.

Он рассказал об основных мероприятиях нацпроекта, а также о показателях, достигнутых при их реализации. Решетник сообщил, что за два года работы нацпроекта долю дорог в нормативном состоянии удалось увеличить на 15 процентов, на выполнение дорожных работ направлено около семь млрд рублей. Однако, по словам министра, приведение в нормативное состояние всей сети дорог потребует не менее 50 млрд рублей в текущих ценах. Одна из возможностей привлечения в регион дополнительных средств, по его словам, плотная работа с федеральным центром. Так, до 2023 года из федерального бюджета Рязанской области дополнительно распределено 10 млрд рублей. Глава ведомства отметил, что при планировании работ по поддержанию дорожной сети в нормативном состоянии приоритет отдается дорогам с высокой интенсивностью движения. Ведется работа по строительству обходов вокруг населенных пунктов. В 2020 году сдан в эксплуатацию обход вокруг Сасово и начата разработка проектной документации федеральной дороги Южный обход Рязани.

В рамках «правительственного часа» парламентарии задали Вадиму Решетнику интересующие их вопросы.

Заместитель председателя комитета областной Думы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов поднял вопрос о качестве дорожного полотна. Он отметил, что за последние 5 лет объем дорожного фонда значительно вырос, но состояние дорог вызывает нарекания рязанцев.

«Можно говорить о том, что мало денег, но если мы после каждой зимы будем выходить с такими дорогами, никаких денег не хватит. Что предпринимает минтранс, чтобы ситуация с дорогами улучшилась», — сказал Сергей Лукьянов.

В своем ответе глава ведомства сообщил, что дополнительно создан отдел, который занимается нормативным содержанием дорог, и куда можно сообщать информацию по дорогам, нуждающимся в ремонте.

Заместитель председателя комитета облдумы по аграрным вопросам Денис Сидоров спросил о том, проводилась ли министерством ревизия, сколько дорог находится в ненормативном состоянии.

Министр сообщил, что всего под контролем Дирекции дорог Рязанской области находятся около 900 региональных дорог, 180 из них проверено. В ходе «правительственного часа» также прозвучала информация о том, что из 86 отремонтированных участков в областном центре вновь нуждаются в ремонте 34. Все они на гарантии. Было заявлено, что капитальный ремонт 13 участков дорог, начатый в прошлом году, продолжится при наступлении устойчивого плюса. Ремонт Северного обхода начнется после передачи дороги в областную собственность. Из областного бюджета дополнительно Рязани выделено 27 млн рублей. На эти деньги будут отремонтированы еще три участка в Борках, на улице Коняева и переулке Войкова.

Заместитель председателя комитета облдумы по имущественным и земельным отношениям Григорий Парсентьев акцентировал внимание на том, что при планировании ремонта моста на улице Ленина не были должным образом подготовлены объездные пути и сейчас общественный транспорт ездит по разбитому асфальту. Министр сказал, что после открытия движения по мосту покрытие на улице Лево-Лыбедская будет восстановлен.

Депутат Николай Макариков напомнил, что одна из целей нацпроекта -- ликвидация мест концентрации ДТП. По оценке министра, сейчас вызывают тревогу два таких участка. Смертность на дорогах Рязанской области по сравнению с 2019 годом сократилась на 23%.

Председатель комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова обратила внимание на приведение в нормативное состояние дорог в районах области. Она сообщила, что, например, Кадомскому и Сасовскому районам в 2021 году средства не выделены. Вадим Решетник ответил, что министерство меняет механизм отбора заявок. Сейчас готовится математическая модель, которая будет основана на статистических данных, таких как общая протяженность дорог района и процент дорог в нормативном состоянии.

«В данном случае все будет прозрачно и любой глава будет понимать, сколько субсидий в следующем году он получит, ровно на эту сумму будет готовить проектно-сметную документацию и не проектировать «на полку», чтобы не отвлекать бюджетные средства», — пояснил Решетник.

В рамках «правительственного часа» депутаты также ставили вопросы контроля качества ремонта дорожного полотна, исполнения гарантийных обязательств, состояния уличного освещения и другие. По итогам «правительственного часа» профильный комитет подготовит постановление, которое парламентарии рассмотрят на заседании облдумы.