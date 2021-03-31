Мука «Рязаночка» теперь в Эмиратах. В регионе подвели итоги реализации нацпроекта «Экспорт»

Итоги реализации в Рязанской области нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за 2020 год подвели в среду, 31 марта. На рабочем совещании губернатора отметили достижения региона в области экспорта и наградили предпринимателей — лауреатов конкурса «Экспортер года Рязанской области — 2020».

Итоги реализации в Рязанской области нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за 2020 год подвели в среду, 31 марта. На рабочем совещании губернатора отметили достижения региона в области экспорта и наградили предпринимателей — лауреатов конкурса «Экспортер года Рязанской области — 2020».

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» победителем стало ООО ВТЦ «Тяжпрессмаш», лучшим в агропромышленном комплексе признали ООО Кондитерская фабрика «Конфеста». Всего отметили девять предприятий: АО «Елатомский приборный завод», ЗАО МПК «Картонно-рубероидный завод», ООО «Аналитические технологии», ООО НПП «Тепловодохран», ООО «Рельеф-Центр», ООО «Русские мельницы», ООО ТД «Вестар».

Эти компании поставляют продукцию местного производства в США, Германию, Францию, Великобританию, Казахстан, Вьетнам, Эстонию, Литву, Польшу, Грузию, Чехию, Японию, Индию. Мука «Рязаночка» уже стала узнаваемым продуктом в ОАЭ, а сладости кондитерской фабрики «Конфеста» настолько полюбились покупателям в Китае, что компания с трудом успевает удовлетворять спрос.

География поставок рязанских производителей постоянно расширяется. На сегодняшний день регион сотрудничает более чем со ста странами мира. Внешний торговый оборот составляет более одного млрд долларов в год.

Россия в 2020 году заняла первое место в мире по объему экспорта битумной кровли, или, как ее называют, гибкой черепицы, во многом благодаря рязанским производителям. Область занимает лидирующие позиции в стране по экспорту ряда товаров: первое место по кровельным и теплоизоляционным материалам, второе — по электрораспределительной аппаратуре, автомобильной светотехнике и кожевенным полуфабрикатам.

«Это особенный и значимый нацпроект по своей сути и по своему значению для развития экономики. Активность в сфере экспорта в целом — это такая лакмусовая бумажка, которая свидетельствует о высоком уровне зрелости производственного сектора», — отметил губернатор Николай Любимов.

В 2020 году область приняла участие в федеральной обучающей программе «Экспортный форсаж». Ее участниками стали двенадцать рязанских компаний. В 2021 году их число увеличилось до пятнадцати. «Мы были первыми в России, кто обратился в Российский экспортный центр с просьбой открыть обучение еще одной группы, не дожидаясь завершения курса обучения первой, стартовавшей в сентябре прошлого года», — подчеркнул Любимов.

Зампредседателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина добавила, что регион стал активным участником проекта «Международная кооперация и экспорт» с 2019 года. Но работа началась еще раньше. В 2017 году в регионе создали свой Центр поддержки экспорта и наряду с двумя десятками других субъектов подключились к пилотному на тот момент проекту Российского центра. «К началу и старту нацпроекта мы подошли подготовленными. И в этом плане мы намного выиграли по сравнению с теми субъектами, которые только с 2019 года начали создавать инструменты и институты поддержки», — сообщила Горячкина.

По ее словам, перед Рязанской областью стоит цель увеличить к 2024 году объемы экспорта промышленной продукции на 20 процентов по сравнению с 2020 годом, а к 2030 году — на 70 процентов.

«Целевые показатели нацпроекта в Рязанской области будут выполнены в полном объеме. Для этого у нас все есть: есть необходимые ресурсы, выстроенная работа по доведению мер поддержки через нашу инфраструктуру и самое главное есть экспортеры и потенциальные экспортеры, которые смело смотрят на свои перспективные экспортные рынки», — считает министр промышленности и экономического развития области Андрей Ворфоломеев.