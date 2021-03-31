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Мэрия пообещала помочь семье умершей рязанки из аварийного дома
В среду, 31 марта, стало известно, что в больнице умерла Галина Крючкова, с которой администрация вела работу по переселению из аварийного жилья. Заместитель главы администрации Надежда Штевнина подчеркнула, что семье с двумя несовершеннолетними детьми будет оказана всесторонняя социальная помощь и поддержка.

В среду, 31 марта, стало известно, что в больнице умерла Галина Крючкова, с которой администрация вела работу по переселению из аварийного жилья.

Представители администрации встретились с родственниками Галины Крючковой в МБУ «ССВПД «Ритуал» и выразили свои соболезнования.

Заместитель главы администрации Надежда Штевнина подчеркнула, что семье с двумя несовершеннолетними детьми будет оказана всесторонняя социальная помощь и поддержка. Специалисты администрации уже начали помогать с оформлением опеки над младшими детьми. Содействие в проведении похоронных мероприятий взяло на себя МБУ «Ритуал».

Со старшим совершеннолетним сыном достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии в подборе жилья. Члены семьи отметили важность социальной инфраструктуры, шаговой доступности школы при принятии решения. В ближайшее время состоится осмотр нового варианта квартиры.

Напомним, в начале февраля инвалид Галина Крючкова рассказала журналистам, как сотрудники городской администрации предложили ей переехать из аварийного жилья в дом без лифта. С трудом передвигающаяся на костылях женщина отказалась от квартиры на третьем этаже, а мэрия подала на нее в суд.