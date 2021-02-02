Рязанская мэрия выселяет инвалида в квартиру на третьем этаже без лифта

После автокатастрофы в 2016 году Галина Крючкова стала инвалидом второй группы. Вместе с двумя детьми она живет в бараке на улице Мехзавода.

Рязанская мэрия выселяет инвалида в квартиру на третьем этаже без лифта. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

После автокатастрофы в 2016 году Галина Крючкова стала инвалидом второй группы. Вместе с двумя детьми она живет в бараке на улице Мехзавода.

«Удобства — на улице, площадь жилья — 12 квадратных метров. Единственная комната — крохотная, почти все место занимает двухъярусная кровать», — описывают жилье семьи журналисты «Оки».

Год назад дом признали авариным. Мэрия предложила Крючковой переехать в Карцево. Квартира на третьем этаже дома на улице 2-ой Новоселковской женщину не устроила: там нет лифта. Кроме того, дом окружают промзона и лесопосадки.

«По словам жильцов, освещения, тротуаров, магазинов нет. До ближайшей остановки — 600 метров, до школы как минимум 1,5 километра пешком, о доступной среде речи вообще не идет», — описывает ситуацию «Ока».

Женщина написала отказ от квартиры, в мэрии потребовали обосновать. Крючкова предоставила справки об инвалидности, но чиновники подали на нее в суд.

«Администрация города не унимается и все равно требует, чтобы мы заселились на улицу 2-ая Новоселковская, дом 6, квартира 28. Пришел курьер, принес письмо о том, что составлено исковое заявление для подачи в суд, что я отказалась от предоставляемого жилья», — пояснила рязанка.

Галина Крючкова переживает, что аварийным дом снесут, и ей придется переехать в квартиру, из которой она не сможет выйти.