Детский омбудсмен Рязанской области выступила с ежегодным отчетом в облдуме

В среду, 31 марта, на заседании регионального парламента уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова выступила с докладом о соблюдении прав и законных интересов детей на территории Рязанской области в 2020 году.

В среду, 31 марта, на заседании регионального парламента уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова выступила с докладом о соблюдении прав и законных интересов детей на территории Рязанской области в 2020 году.

Она рассказала, что за отчетный период к ней поступило 1849 обращений, из которых 98 — от несовершеннолетних. В основном они касались реализации прав детей жить и воспитываться в семье, обязанностей родителей (26%), вопросов образования (12%), жилищно-коммунальной сферы (11,5%), соцобеспечения (8%). Возросло количество обращений по обеспечению прав несовершеннолетних на отдых. Это обусловлено особыми условиями организации отдыха и оздоровления в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции.

Пристальное внимание уделялось мониторингу ситуации с обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. По итогам проведенного мониторинга выявлено, что младшие школьники полностью обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием. В числе нерешенных остается вопрос организации питания детей с пищевыми особенностями. В числе значимых направлений Евдокимова отметила работу по предупреждению несчастных случаев с детьми, усилению психологической помощи несовершеннолетним при возникновении кризисных ситуаций, предотвращению социального сиротства, стимулированию граждан к семейному устройству детей-сирот.

Депутаты задали Анжелике Евдокимовой вопросы, которые касались обеспечения информационной безопасности детей, в том числе защиты их от информации, размещаемой в сети Интернет, дефицита мест в детских дошкольных учреждениях, использовании новых форм работы с общественностью. Заместитель председателя комитета облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Наталья Рубина затронула тему семейного насилия в отношении женщин и детей.

Уполномоченный по правам ребенка сообщила, что в регионе создана база для поддержки людей, пострадавших от насилия. Помощь оказывается на базе комплексных социальных психолого-педагогических и медицинских центров, действуют программы реабилитации. Но для решения проблемы, по ее словам, необходимы совместные усилия правоохранительных органов, педагогов, неравнодушных людей. Здесь важная роль отводится воспитательной работе с детьми и профилактике семейного неблагополучия. Председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков поинтересовался качеством жилья, выделяемого для детей-сирот. Он уточнил, осматриваются ли квартиры сотрудниками аппарата института уполномоченного до того как в них въезжают дети-сироты, и предложил помощь со стороны депутатов по организации такой работы.

Анжелика Евдокимова пояснила, что они не осматривают приобретаемое для детей-сирот жилье. По ее информации, на начало текущего года в очереди состояло 833 человека, и у 507 из них право на жилье наступает в 2021 году, планируется предоставить порядка 250 квартир. В этой связи требуется увеличить бюджетное финансирование на данные цели, усилить контроль за расходом выделяемых средств и качеством предоставляемого жилья.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет регионального Уполномоченного по правам ребенка к сведению.