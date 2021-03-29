Захаровских чиновников уличили в покупке дорогих квартир для сирот

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК. Расследование продолжаются, устанавливаются должностные лица, причастные к нарушению.

Сотрудников администрации Захаровского района уличили в халатности при покупке квартир для сирот. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2018—2020 годах по результатам торгов отдел имущественных и земельных отношений администрации заключил 10 контрактов на приобретение квартир. При этом должностные лица «не предприняли меры для установления рыночных цен на недвижимость», жилье купили по завышенному ценнику.

Ущерб, причиненный бюджету, оценили в сумму более 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК.

Расследование продолжаются, устанавливаются должностные лица, причастные к нарушению.