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Стало известно, за что рязанец убил знакомого и какой ему вынесли приговор
Инцидент произошел 11 августа в одном из домов поселка Стенькино. 34-летний и 35-летний знакомые выпивали и поссорились.

Стало известно, за что житель Стенькина Рязанского района убил знакомого. Инцидент произошел 11 августа в одном из домов поселка.

Как сообщил сайт областной прокуратуры, 34-летний и 35-летний знакомые выпивали и поссорились. Конфликт произошел после того, как старший сделал замечание младшему за рукоприкладство к сожительнице.

Завязалась драка, потерпевший повалил подсудимого на пол и надавил коленом на грудь. Когда тот потерял сознание, мужчина встал и пошел на кухню.

Очнувшись, подсудимый набросился сзади на обидчика, повалил на пол и стал избивать кулаками и ногами. От полученных травм он скончался на месте.

В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Ранее его уже судили за аналогичное преступление.

В суде рязанец признал вину. Его приговорили к девяти годам заключения в колонии особого режима с ограничением свободы на год.

Фото ru.depositphotos.com