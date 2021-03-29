Рязанец провел одиночный пикет против разбитых дорог

Мужчина вышел на проезжую часть улицы Семчинской с плакатом: «Пожалуйста! Если у вас не получается, не пытайтесь делать дороги. Снимите асфальт, оставьте гравий!».

Рязанец Дмитрий Сметкин провел одиночный пикет против разбитых дорог. Фото он опубликовал в своем Instagram в понедельник, 29 марта.

Мужчина вышел на проезжую часть улицы Семчинской с плакатом: «Пожалуйста! Если у вас не получается, не пытайтесь делать дороги. Снимите асфальт, оставьте гравий!».

Отметим, что эту дорогу ремонтировали в 2019 году.

«Я считаю, что не должен платить автомобильные штрафы, так как, чтобы их выписать, нужно ехать по дорогам, которых нет. Иногда повернуть из неправильного ряда менее опасно для жизни и дешевле для автомобиля», — заявил рязанец.