Рязанец провел одиночный пикет против разбитых дорог
Мужчина вышел на проезжую часть улицы Семчинской с плакатом: «Пожалуйста! Если у вас не получается, не пытайтесь делать дороги. Снимите асфальт, оставьте гравий!».
Рязанец Дмитрий Сметкин провел одиночный пикет против разбитых дорог. Фото он опубликовал в своем
Мужчина вышел на проезжую часть улицы Семчинской с плакатом: «Пожалуйста! Если у вас не получается, не пытайтесь делать дороги. Снимите асфальт, оставьте гравий!».
Отметим, что эту дорогу ремонтировали в 2019 году.
«Я считаю, что не должен платить автомобильные штрафы, так как, чтобы их выписать, нужно ехать по дорогам, которых нет. Иногда повернуть из неправильного ряда менее опасно для жизни и дешевле для автомобиля», — заявил рязанец.