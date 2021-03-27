Рязанцы вновь пожаловались на химические запахи в городе

Рязанцы вновь пожаловались на химические запахи в городе. Неприятный запах последние ночи ощущался в Горроще и Семчине.

Рязанцы вновь пожаловались на химические запахи в городе.

«Вторую ночь подряд в районе Семчино ощущается запах плавленой пластмассы или проводки. Когда прекратятся эти выбросы? Надоело уже…» — рассказала РЗН. инфо жительница Рязани в субботу, 27 марта.

«Дикий запах бензина и еще не пойми чего! Сколько нас будут травить по ночам?» — возмутилась другая местная жительница. По ее словам, запах ощущается в районе Горрощи.