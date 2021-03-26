В Пензенской области арестовали главу администрации

Сергея Козина подозревают в получении взятки. Ранее по делу о коррупции арестовали губернатора Пензенской области.

В среду, 24 марта, в Пензе арестовали главу районной администрации Сергея Козина. Об этом сообщил региональный следком.

Известно, что Козин получил от гендиректора одного из ООО взятку в размере 200 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района. Посредником в передаче денег выступил глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков. Его и главу районной администрации задержали сразу после получения взятки.

В отношении Сергея Козина возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК, в отношении Александра Есенкова — по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным лицам и избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее по делу о взяточничестве арестовали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля.