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Губернатора Пензенской области арестовали
Белозерцева подозревают в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Защита просила отправить губернатора под домашний арест, но в суде посчитали, что на свободе он может препятствовать следствию.

В понедельник, 22 марта, Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца. Он пробудет под стражей до 20 мая, передает ТАСС.

Белозерцева подозревают в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Защита просила отправить губернатора под домашний арест, но в суде посчитали, что на свободе он может препятствовать следствию.

Напомним, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Обвинение предъявили Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК.