По делу о взяточничестве губернатора Пензенской области арестовали еще одного человека

Во вторник, 23 марта, Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Его обвиняют во взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, передает РИА Новости.

Во вторник, 23 марта, Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Его обвиняют во взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, передает РИА Новости.

Отмечается, что Шпигелю стало плохо в зале суда, его вынесли из здания на носилках и увезли на скорой. Заседание отложили, но когда бизнесмена отпустили из больницы, его доставили в суд.

Пятерых остальных фигурантов дела Белозерцева, включая самого губернатора Пензенской области, уже арестовали.

Напомним, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Обвинение предъявили Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК.